İrem Derici, Ceylan Ertem'e ateş püskürdü: Nöbet geçirir gibi öğürüyorsun

Şarkıcı Ceylan Ertem'in müzisyen meslektaşları İrem Derici ve Hadise'ye yönelik eleştirileri polemik yarattı. Derici ve Hadise'nin sahne performanslarını eleştiren Ceylan Ertem "Dans ederek şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Şu izlediklerim müsamerece çok." ifadelerini kullandı. Derici ise bu açıklama karşısında 'Sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz öğürdek?' diyerek sert bir karşılık verdi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 17 Mart 2025 10:23 Son Güncelleme : 17 Mart 2025 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





