İrem Derici ile Cem Belevi'nin ilişkisi ihanetle bitti

Bir dargın bir barışık olarak ilişkileri devam eden şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verip, aşklarını ilan etmişti. İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için Amsterdam'da romantik bir tatile çıkan ikili orada da tartışmış ve yollarını ayırmıştı ki İrem Derici "Aşığım!" diyerek bir şans daha vermişti. İkili hakkında ortaya atılan iddiaya göre; İrem Derici ihanete uğradı. Cem Belevi'nin Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürüldü.