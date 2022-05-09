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Haberler Galeri İrem Derici ile Cem Belevi'nin ilişkisi ihanetle bitti

İrem Derici ile Cem Belevi'nin ilişkisi ihanetle bitti

Bir dargın bir barışık olarak ilişkileri devam eden şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verip, aşklarını ilan etmişti. İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için Amsterdam'da romantik bir tatile çıkan ikili orada da tartışmış ve yollarını ayırmıştı ki İrem Derici "Aşığım!" diyerek bir şans daha vermişti. İkili hakkında ortaya atılan iddiaya göre; İrem Derici ihanete uğradı. Cem Belevi'nin Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 13:35 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 14:06
İrem Derici ile Cem Belevi’nin ilişkisi ihanetle bitti

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir süredir ilişki yaşıyor. Ünlü çift, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve hayranlarını üzmüştü.

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İrem Derici ile Cem Belevi’nin ilişkisi ihanetle bitti

Cem Belevi, İrem Derici ile tekrar barışmak için jestler yapmış ve çift ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.

İrem Derici ile Cem Belevi’nin ilişkisi ihanetle bitti

İKİNCİ KEZ ALDATTI!

Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi bir kez daha aldattı.

İrem Derici ile Cem Belevi’nin ilişkisi ihanetle bitti

MANKEN İLE ALDATTI!

İkinci Sayfa'nı haberine göre; Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı.

İrem Derici ile Cem Belevi’nin ilişkisi ihanetle bitti

İrem Derici'den Cem Belevi'ye cevap gecikmedi.

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