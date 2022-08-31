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Haberler Galeri İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

Sahne şovları, dansları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Manisa'da sevenleriyle buluştu. İrem Derici, kırmızı elbisesiyle adeta göz doldurdu.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27
İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

Kariyeriyle olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren İrem Derici, dün akşam Manisa'da konser verdi.

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İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

Derici, konserinde saten kumaş kırmızı bir elbise tercih etti.

İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

Sahneden fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Kırmızı benim rengimdir, aksini iddia eden de renk körüdür.

İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

Teşekkürler." notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İrem Derici: Kırmızı benim rengimdir

İşte İrem Derici'nin Manisa konserinde tercih ettiği kırmızı elbisesi...

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