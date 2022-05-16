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Haberler Galeri İrem Derici'den Cem Belevi'ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

İrem Derici'den Cem Belevi'ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

Geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile ilişkisini ihanet yüzünden bitiren ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Elinde ses kayıtlarının olduğunu belirten İrem Derici'ye, eski sevgilisi Cem Belevi ise "Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın!" ifadeleriyle karşılık vermişti. Güzel şarkıcı ise eski sevgilisi ile ilgili son kez açıklama yaptığını belirterek, "Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:55
İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi-İrem Derici çifti yine ihanet iddiasıyla yollarını ayırdı. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunan Derici, meslektaşına yönelik isim vermeden hakarete varan ifadeler kullandı.

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İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

"Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" diyen popçuya, Cem Belevi'den yanıt gecikmedi.

İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

Olay sözler üzerine basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı, biten ilişkisi hakkında konuştu.

Şarkıcı, "Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Ben kendisini çok sevdim.

İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

Yürütemedik olmadı. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da.

İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" dedi.

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