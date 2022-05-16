İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

Olay sözler üzerine basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı, biten ilişkisi hakkında konuştu.

Şarkıcı, "Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Ben kendisini çok sevdim.