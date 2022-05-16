İrem Derici’den Cem Belevi’ye gönderme: Ailemin ricasıyla susuyorum!

Geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile ilişkisini ihanet yüzünden bitiren ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Elinde ses kayıtlarının olduğunu belirten İrem Derici'ye, eski sevgilisi Cem Belevi ise "Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın!" ifadeleriyle karşılık vermişti. Güzel şarkıcı ise eski sevgilisi ile ilgili son kez açıklama yaptığını belirterek, "Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum." dedi.