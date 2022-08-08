  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İrem Derici'den sevenlerini üzen haber!

İrem Derici'den sevenlerini üzen haber!

Sahne şovları ve şarkılarıyla dikkat çeken, konserden konsere koşan İrem Derici'den üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24
İrem Derici’den sevenlerini üzen haber!

35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İrem Derici’den sevenlerini üzen haber!

Testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Derici, son sağlık durumunu da açıkladı.

İrem Derici’den sevenlerini üzen haber!

Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

İrem Derici’den sevenlerini üzen haber!

"Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi.

İrem Derici’den sevenlerini üzen haber!

Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim.

  • SON DAKİKA