İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncu İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük olan, NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'deki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.