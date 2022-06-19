İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncu İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük olan, NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'deki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:14Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 13:48
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren İrem Sak ile kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıdı.