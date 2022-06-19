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Haberler Galeri İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncu İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük olan, NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'deki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 12:14 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 13:48
İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren İrem Sak ile kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yansıdı.

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İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

Posta'nın haberine göre; Ünlü çift, basın mensuplarına "İyi akşamlar" demekle yetindi.

İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

NBA takımlarından Philadelphia forma giyen Furkan Korkmaz ile İrem Sak, muhabirlerin evlilik sorularını duymamazlıktan geldi.

İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi

İkili, soruları yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı.

İrem Sak basketbolcu sevgilisiyle görüntülendi
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