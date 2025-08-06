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İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti

Dünya yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 2 saat inanılmaz bir performans sergileyen Lopez, toplam 50 şarkı seslendirdi. Konsere ünlü isimler de akın etti.

DHA

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İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti

Dünya yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

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İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti

Ünlü sanatçı, toplam 90 kişilik dev ekibiyle geldiği İstanbul'da, etkileyici bir sahne performansı sergiledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yaklaşık 2 saat süren konserde 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti

Konseri izleyenler arasında sanat ve televizyon dünyasından pek çok isim yer aldı. Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Cemre Baysel, Hazal Filiz Küçükköse, Oğuzhan Uğur, Ziynet Sali, Tuba Ünsal geceye katılan isimler arasındaydı.

İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti

On The Floor parçasıyla açılışı yapan Lopez, son çıkardığı This Is Me albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti

Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi.

İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı! Fırtına gibi esti