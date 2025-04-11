İzmir Şehir Tiyatrosu'nda büyük skandal! Levent Üzümcü 40 yıllık tiyatrocuları bu yüzden kovmuş: "Bu ahlaksız soruları kim sordu?"
Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde iki usta tiyatrocuyu işten attı. Hatice Altan ve Özlem Karabay'ın işten atılması büyük tepki çekerken, olayın perde arkasına dair detaylar günyüzüne çıkmaya başladı. Her seferinde demokrasi naraları atan Üzümcü'nün kendisinin de içinde bulunduğu danışma kuruluna yönelik eleştirilere tahammül edememesi dikkat çekti.
SABAH
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sanatçılar Hatice Altan ve Özlem Karabay'ı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde deyim yerindeyse kapının önüne koydu. Yücel Erten ile birlikte çalışmış iki sanatçının tiyatrodan atılmasının gerekçeleri merak ediliyordu. Bugün Günaydın Yazarı Tuba Kalçık bu konuda çarpıcı bir habere imza attı. Üzümcü'nün kendisine yönelik eleştirilere tahammülsüzlüğü gözler önüne serildi.
Televizyonlarda ve sosyal medyada sık sık demokrasi, hak, hukuk ve özgürlük naraları atan Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni pozisyonunda bu sözlerinin tam zıttı bir yönetim sergiliyor. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sanatçılar Hatice Altan ve Özlem Karabay işten çıkarıldı.
ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOK!
İki sanatçıyı Tiyatro Günü'nde işten atmasına dair en ufak bir açıklama yapmayan Üzümcü'ye tepki var. Ancak muhalif basın Üzümcü'nün bu tavrına karşı sessiz.
Tuba Kalçık Günaydın'daki bugünkü haberinde konuya dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Kalçık'ın haberi şöyle:
YÖNETİM KURULUNU BİLE TAKMADI
Ben de İzmir Şehir Tiyatrolarında neler yaşandığını araştırdım, ismi bende şimdilik saklı olan kaynağım şunları söyledi:
İşten atılan 40 yıllık oyuncu ve yönetmen Hatice Altan; Yücel Erten döneminde üst üste iki kez sanatçıların seçtiği Yönetim Kurulu üyesi. Bundan 9 ay önce sosyal medyada kurumun özerk yönetmeliğini değiştiren ve tiyatronun bir organı bile olmayan ama Üzümcü'nün de üyesi olduğu Danışma Kurulu'nu eleştirmiş.
Üzümcü önce, bu yazıları bir işten atma gerekçesi olarak Yönetim Kurulu'na getiriyor. Ancak YK üyeleri, 'düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır' diye reddediyor. Üzümcü bu kez kimseye haber vermeden, Yönetim Kurulu'nu hiçe sayarak yukarıdan işi bağlıyor.
OLMAYAN SINAVI ŞART KOŞTU!
Özlem Karabay ise, Yücel Erten döneminin kurucu Sanat Teknik Direktörü. Yönetim Kurulu oluşurken, Üzümcü'nün de üyesi olduğu Danışma Kurulu'nun bilgisiyle, başkan onayı ile atanan bir yönetici. Ancak yine eski dönemin idarecisi olduğu için 'Kuruma sınavla girmemiş' gerekçesiyle onun da işine son veriyor. Oysa Karabay için yapılacak bir sınav yok. Ortada öyle bir sınav yok çünkü. Özlem Karabay kuruma sınavla girecek tüm teknik çalışanları seçen jürinin üyesi.
BAŞARISIZLIĞININ FATURASINI SANATÇILARA KESTİ
Hemen her gün basında düşünce özgürlüğünü savunup kendi ile ilgili mağdur edebiyatının yazarı Üzümcü bunu neden yapıyor?
Süreç; Üzümcü'nün, Eski Genel Sanat Yönetmeni'nden kalan tüm projeleri rafa kaldırıp, kendi projelerini yapmak istemesiyle başlıyor. Ancak eski dönemde 3 yıl içinde yakalanan başarı, Üzümcü'nün tecrübesiz ve yetersiz olduğu söylenen yönetiminde düşüşe geçiyor. Kurumun sanatsal olarak başarısızlığa sürüklendiğini gören sanatçılar, yapılan toplantılarda bunu dile getiriyorlar.
"BU AHLAKSIZ SORULARI KİM SORDU?"
Üzümcü, yapılacak bir toplantı için soruların yazılı olarak verilmesini istiyor. Önce isim gerekmez diyor ama toplantıyı kameraya aldırarak mobbing uyguluyor. Toplantıda, "Bu ahlaksız soruları kim sordu, kim?" diye tehdit ediyor. Sonra da sanatçıların hiçbir sorusunu cevaplamadan "Siz beni hak etmiyorsunuz!" diye büyüklenerek yardımcısıyla toplantıyı terk ediyor.
ÜZÜMCÜ'YE MOBBİNG DAVASI AÇACAKLAR
Sanatçılar bu toplantı nedeniyle mobbing davası açmayı düşünüyor ve o kamera kaydının yayınlanmasını istiyorlar. Ayrıca iletişim bölümündeki meslektaşlarına sinkaflı konuşan Levent Üzümcü'nün gerçek yüzünü göstermek istiyorlar. Üzümcü'nün dramaturg, oyun yazarı ve Sanat İletişim Direktörü Ege Kızık ile yardımcısı Helin Kat'ı da belediyenin tiyatro ile ilgisi olmayan başka birimlerine sürgüne yollaması ile başlayan kıyım, işten çıkarmalarla devam ediyor.
Yani demokrat, devrimci iddialı Üzümcü terör estiriyor, tiyatroyu faşizan bir tavırla yönetiyor.. Tiyatroda demokrasi değil biat istiyor. Bu başarısızlığı eleştiren sanatçıları da soruşturma açmadan, savunma istemeden, kıdem ve ihbar tazminatlarını bile ödemeksizin işten atıyor. Açıklama yapma ihtiyacı bile hissetmiyor. Hatice Altan'ın eleştirileri, Özlem Karabay'ı da 'sınavsız' girdi diye bulduğu kılıfla işten atıyor."