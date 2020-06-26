İzmir yolunda ölümden dönmüşlerdi! Alişan'ın kaza anındaki hızı ortaya çıktı!

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, eşi ve oğlu ile aynı hastanede tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Ardından Alişan, aile ve oğlunun bakıcısı ile Manisa'daki özel bir hastaneye gidip, ikinci bir kez sağlık kontrolü yaptırdı. Alişan ve ailesi daha sonra kendisini almayan kardeşi Serdar Tektaş ile İstanbul'a döndü.