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İzmir yolunda ölümden dönmüşlerdi! Alişan'ın kaza anındaki hızı ortaya çıktı!
İzmir yolunda ölümden dönmüşlerdi! Alişan'ın kaza anındaki hızı ortaya çıktı!
Alişan ve ailesi İzmir yolunda bir kaza geçirerek ölümden dönmüşlerdi. Ünlü türkücünün yaptığı kazaya dair detaylar belli olmaya başladı. Açıklanan rapora göre, hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takla attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:11
Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:17
İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcı Candayan, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, eşi ve oğlu ile aynı hastanede tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Ardından Alişan, aile ve oğlunun bakıcısı ile Manisa'daki özel bir hastaneye gidip, ikinci bir kez sağlık kontrolü yaptırdı. Alişan ve ailesi daha sonra kendisini almayan kardeşi Serdar Tektaş ile İstanbul'a döndü.
Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi.
Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi.