HaberlerGaleriİzmir'de sahne alan Bülent Ersoy'un dekoltesi dikkat çekti
İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy'un dekoltesi dikkat çekti
Türk Sanat müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen usta sanatçı Bülent Ersoy, "Çok müstesna bir kent" dediği İzmir'de bir mekanda sahne aldı. Sevenleriyle bir araya gelen Bülent Ersoy'un derin dekolteyi kostümü dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:49Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 17:09
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bülent Ersoy önceki gün İzmir Fuarı'nda konser verdi.