İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy'un dekoltesi dikkat çekti

Türk Sanat müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen usta sanatçı Bülent Ersoy, "Çok müstesna bir kent" dediği İzmir'de bir mekanda sahne aldı. Sevenleriyle bir araya gelen Bülent Ersoy'un derin dekolteyi kostümü dikkat çekti.