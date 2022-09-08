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Haberler Galeri İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy'un dekoltesi dikkat çekti

İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy'un dekoltesi dikkat çekti

Türk Sanat müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen usta sanatçı Bülent Ersoy, "Çok müstesna bir kent" dediği İzmir'de bir mekanda sahne aldı. Sevenleriyle bir araya gelen Bülent Ersoy'un derin dekolteyi kostümü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:49 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 17:09
İzmir’de sahne alan Bülent Ersoy’un dekoltesi dikkat çekti

Bülent Ersoy önceki gün İzmir Fuarı'nda konser verdi.

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İzmir’de sahne alan Bülent Ersoy’un dekoltesi dikkat çekti

'İzmir Rüyası' adını verdiği, modacı Burcu Sedef imzalı derin dekolteli bir kostüm giydi. Görenler gözlerine inanamadı.

İzmir’de sahne alan Bülent Ersoy’un dekoltesi dikkat çekti

Posta'nın haberine göre; Bülent Ersoy'un silikonlarını yenilettiği, o yüzden böyle bir kıyafet tercih ettiği iddia edildi.

İzmir’de sahne alan Bülent Ersoy’un dekoltesi dikkat çekti

Kostüm, İtalya'dan özel getirtilen ipek organze kumaşlar ile hazırlandığı öğrenildi.

İzmir’de sahne alan Bülent Ersoy’un dekoltesi dikkat çekti
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