Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler arasında sular durulmuyor. Hollywood aktörü Johnny Depp ile eski eşi aktris Amber Heard'ün şiddet iddiası üzerine açılan davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Davanın ikinci duruşması ise önceki gün gerçekleşti. Depp, ifadesini verirken birlikteliğinde kendisinin şiddet gördüğünü öne sürdü. Duruşmada ikilinin ses kayıtları kanıt olarak sunuldu. İşte ses kaydına ilişkin dikkat çeken detaylar...