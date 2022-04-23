  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler arasında sular durulmuyor. Hollywood aktörü Johnny Depp ile eski eşi aktris Amber Heard'ün şiddet iddiası üzerine açılan davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Davanın ikinci duruşması ise önceki gün gerçekleşti. Depp, ifadesini verirken birlikteliğinde kendisinin şiddet gördüğünü öne sürdü. Duruşmada ikilinin ses kayıtları kanıt olarak sunuldu. İşte ses kaydına ilişkin dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:58
Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

Hollywood yıldızı Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

"İFTİRA" DAVASI

Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada son bulmadı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'e karşı 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Dün devam eden duruşmada avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikilinin ses kayıtları mahkeme salonunda dinletildi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

HEARD GİZLİCE ÇEKMİŞ

Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Amber Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda ikilinin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

Heard'ün gizlice çektiği hatta kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline aldığı videoda; "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuluyor. Depp de "Sanmıyorum" diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor.

  • SON DAKİKA