Johnny Depp ve Amber Heard davasında ses kayıtları ortaya çıktı

HEARD GİZLİCE ÇEKMİŞ

Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Amber Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda ikilinin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti.