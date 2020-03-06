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> Kaan Yıldırım, Hadise'ye video sildirdi! Hadise videosunu kaldırdı
Kaan Yıldırım, Hadise'ye video sildirdi! Hadise videosunu kaldırdı
Şarkıcı Hadise, Instagram'da paylaştığı video ile olay olmuştu. Birkaç aydır oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'ın sözünden çıkmıyor. Ünlü şarkıcı Hadise, olay olan videosunu Kaan Yıldırım'ın isteği üzerine sildi. Hadise'nin dansını kıskanan Kaan Yıldırım, videoyu kaldırttırdı.
Giriş Tarihi: 6 Mart 2020 Cuma 19:31
Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2020 Cuma 19:31
Birkaç aydır oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan şarkıcı Hadise, sevgilisinin sözünden çıkmıyor.
İkiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini yaptı.
Yıldırım, Hadise'den geçtiğimiz aylarda cesur mayolu sahne kıyafetiyle Reynmen'in şarkısıyla dans eden ve 15 milyon kişi tarafından izlenen videosunu silmesini istedi.
Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım'ın isteğini geri çeviremedi.