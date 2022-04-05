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Haberler Galeri Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

atv ekranlarında fenomen haline gelen Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin genç oyuncuları tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin kardeşi de hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 14:30 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 14:31
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen oyunculuğuyla hayran bırakan Minkari izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Melis Minkari hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...

EBRU GÜNDEŞ'İN KARDEŞİ ASLIHAN GÜNDEŞ

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası hayran bıraktı! Güzelliğini ondan almış...
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