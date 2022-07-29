Haberler
Galeri
Kemal Sunal'ın minik partneri Garip'in Fatoş'u 36 yılda bambaşka birine dönüştü! Son hali inanılmaz..
Kemal Sunal'ın minik partneri Garip'in Fatoş'u 36 yılda bambaşka birine dönüştü! Son hali inanılmaz..
1986 yılında çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan küçük yaştaki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Fatoş karakterine can veren Ece Alton, filmin üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi. Şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un son halini görenler gözlerine inanamadı... Peki değişimiyle şoke eden Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şu an ne yapıyor? Hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:34
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:07
Ece Alton ünlü sanatçı Kemal Sunal ile 1986 yapımı Garip filminde rol almıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
Filmdeki Fatoş karakteri seyirciyi hem güldürdü hem ağlattı. Minik yaşta oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ece Alton, şimdilerde 42 yaşında.
Yıllar sonra ortaya çıkan Alton, görenleri şaşkına uğratak "bu o mu?" sorularını akıllara getirdi. 42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?
Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.
Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeken Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran Garip filmi Charlie Chaplin'in klasiği The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde Fatoş'u canlandıran Ece Alton, Eda Solmaz'a konuşarak, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor: