Haberler Galeri Kemal Sunal'ın minik partneri Garip'in Fatoş'u 36 yılda bambaşka birine dönüştü! Son hali inanılmaz..

Kemal Sunal'ın minik partneri Garip'in Fatoş'u 36 yılda bambaşka birine dönüştü! Son hali inanılmaz..

1986 yılında çekilen Garip filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan küçük yaştaki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Fatoş karakterine can veren Ece Alton, filmin üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi. Şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un son halini görenler gözlerine inanamadı... Peki değişimiyle şoke eden Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şu an ne yapıyor? Hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:34 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





