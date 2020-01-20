Kerem Bürsin boyuyla sevenlerini hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ile arasını düzeltti. Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncu ve Nilperi Şahinkaya samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekerken Kerem Bürsin bu kez boyuyla adından söz ettirdi. Başarılı oyuncuyu yakından tanımak isteyen hayranları tarafından merak edilen 'Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin hangi dizilerde oynadı? Kerem Bürsin kaç yaşında?' sorularına 'Kerem Bürsin'in boyu ne kadar?' sorusu da eklendi. İşte Kerem Bürsin başta olmak üzere ünlülerin boyları...