Kim Milyoner Olmak İster’de Angelina Jolie ve Brad Pitt sorusu geceye damga vurdu! İşte Milyoner'de soru cevaplar

Atv'de reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster bu gece de izlenme rekorları kırdı! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarıyla ve sorularıyla yine sosyal medyada gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de Angelina Jolie ve Brad Pitt sorusu geceye damga vurdu. Milyoner'de Angelina Jolie ve Brad Pitt cevaplı soru yarışmacıyı zorladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları.