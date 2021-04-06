HaberlerGaleriKırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı
Kırmızı Oda'nın Kumru'su sosyal medyayı salladı! Aslıhan Gürbüz doğal haliyle kendine hayran bıraktı
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, magazin dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafına beğeni yağan Aslıhan Gürbüz, doğal haliyle de güzelliğinden söz ettirdi.
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 12:00
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Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz, magazin dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğrafına beğeni yağan Aslıhan Gürbüz, doğal haliyle de güzelliğinden söz ettirdi.