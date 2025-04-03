Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düştü, araba ezdi
Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, bayram tatili için gittiği Giresun'da üst geçitten yola düşmesi soucu üzerinden araba geçti. Hayatını kaybeden genç kadının ailesi sinir krizleri geçirdi.
HABER MERKEZİ
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Ramazan Bayramı tatili için için Giresun'a giden 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan feci şekilde hayatını kaybetti. Genç manken, üst geçitten geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yola düştü.