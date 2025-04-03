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Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düştü, araba ezdi

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, bayram tatili için gittiği Giresun'da üst geçitten yola düşmesi soucu üzerinden araba geçti. Hayatını kaybeden genç kadının ailesi sinir krizleri geçirdi.

HABER MERKEZİ

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Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düştü, araba ezdi

Ramazan Bayramı tatili için için Giresun'a giden 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan feci şekilde hayatını kaybetti. Genç manken, üst geçitten geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yola düştü.

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Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düştü, araba ezdi

Bu sırada Güler Erdoğan'ın üzerinden araç geçti. Hastaneye kaldırılan talihsiz model tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Güler Erdoğan'ın alkollü olduğu belirlendi.

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düştü, araba ezdi

GÜLER ERDOĞAN KİMDİR?
Güler Erdoğan, mankenlik yapıyordu. Genç model, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahipti.

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düştü, araba ezdi

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Güler Erdoğan, katıldığı organizasyonlarda mankenlik yaptığı başarılı sahneleri ile dikkat çekiyordu.