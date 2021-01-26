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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Dizide gösterdiği başarılı performans ile herkesi kendisine hayran bırakan ardından birçok dizi ve sinema filminde başrol oynayan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. 4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Özgü Namal'ın değişimi ise hayranlarının gözünden kaçmadı. İşte Özgü Namal ve diğer ünlülerin değişimleri...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 16:25
Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat'ın sevgilisi Elif karakterini canlandıran Özgü Namal tüm herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Başta Özgü Namal olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o ünlü isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Nihat Nikerel

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal şaşkına çevirdi!

Gürkan Uygun

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