Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere birçok yıldızın değişimi...