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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay son haliyle sosyal medyayı salladı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:25
Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere birçok yıldızın değişimi...

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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Seray Sever

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Sönmez Atasoy

Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı herkesi şaşırttı!

Selçuk Yöntem

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