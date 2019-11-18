Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ı Oktay Kaynarca nereli? Herkes bu soruya yanıt arıyor!

Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerinden sonra oyuncuları da ilgi odağı oldu. Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır rolüyle izleyiciden tam not alan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle de diziseverlerin gönlünde taht kurdu. 'Kurtlar Vadisi eski bölümleri, Eşkıya Dünyaya'ya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle, Hızır Çakırbeyli'nin gerçek adı ne, Oktay Kaynarca'nın eski eşi kim' gibi merak edilenlere yanıt arayan internet kullanıcıları tarafından Oktay Kaynarca'nın memleketi merak konusu oldu. Kullanıcılar en çok 'Oktay Kaynarca nereli' sorusunun cevabını araştırdı. Bakın Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya'ya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca nereli çıktı!