Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kuruluş Osman'da Osman Gazi rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit ise başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...