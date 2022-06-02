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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kuruluş Osman'da Osman Gazi rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit ise başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2022 Perşembe 10:10
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla da merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

SİNEM KOBAL

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