  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla geçtiğimiz sezona damgasını vurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla ekrana dönmesinin ardından yeniden gündeme oturan Aslıhan Güner özel hayatıyla merak konusu oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 11:08
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Burcu Özberk

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Hilal Altınbilek

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!
Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Ezgi Şenler herkesi şaşırttı!
  • SON DAKİKA