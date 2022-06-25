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Haberler Galeri Latif Doğan sevenlerinden dua istedi

Latif Doğan sevenlerinden dua istedi

Ünlü türkücü ve söz yazarı Latif Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Doğan, sevenlerinden ise dua istedi.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:48
Latif Doğan sevenlerinden dua istedi

55 yaşındaki Latif Doğan, Küstüm şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü türkücü Latif Doğan, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.

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Latif Doğan sevenlerinden dua istedi

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Latif Doğan yoğun bakıma alınan annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istedi.

Latif Doğan sevenlerinden dua istedi

Annesinin bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan, ''Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe Doğan'a DUA 'larınızı eksik etmeyin'' notunu düştü.

Latif Doğan sevenlerinden dua istedi

Latif Doğan'ın bu paylaşıma ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

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