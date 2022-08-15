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Haberler Galeri Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli haber!

Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli haber!

Ünlü Leyla Lydia Tuğutlu, 2017 yılından beri aşk yaşadığı meslektaşı Ceyhun Ergin ile Almanya'da sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Şimdi ise ünlü çiftten müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:18
Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu Es-Es dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapmıştı.

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Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

Güzel oyuncu asıl çıkışını ise, Atv'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakteriyle yakalamıştı.

Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıklamıştı.

Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

32 yaşındaki Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" dedi. Güzel oyuncu, müsait bir zamanda arkadaşlarının katılacağı bir kutlama yapmak istediklerini de söyledi.

Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çiftinden müjdeli haber geldi.

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