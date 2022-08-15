Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

Güzel oyuncu asıl çıkışını ise, Atv'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakteriyle yakalamıştı.
Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıklamıştı.
32 yaşındaki Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" dedi. Güzel oyuncu, müsait bir zamanda arkadaşlarının katılacağı bir kutlama yapmak istediklerini de söyledi.
Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çiftinden müjdeli haber geldi.