Leyla Lydia Tuğutlu’dan müjdeli haber!

32 yaşındaki Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" dedi. Güzel oyuncu, müsait bir zamanda arkadaşlarının katılacağı bir kutlama yapmak istediklerini de söyledi.