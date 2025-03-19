Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." demişti.