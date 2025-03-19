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Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

Oyuncu Kerem Bürsin'in Sabancı ailesinin torunu olan Melisa Sabancı Tapan'dan ayrılık haberi geldi. 10 aylık ilişki hakkında evlilik açıklaması yapan Bursin'in ilişkisinin bitmesi magazin dünyasını salladı.

HABER MERKEZİ

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Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

37 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan Sabancı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

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Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

Güneşi Beklerken' dizisiyle üne kavuşan Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." demişti.

Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

Bürsin, evlilik hakkında "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " ifadelerini kullanmıştı.

Magazin dünyası çalkalanıyor! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı ayrıldı

AYRILIK KARARI

İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikiliden Sabancı ayrılık kararı aldı.

Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftten Sabancı'nın Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldığı iddia edildi.