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Haberler Galeri MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sert mizacıyla yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, tuttuğu takım ile sosyal medyayı salladı. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Mehmet Şef programdaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:32
MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

MasterChef'te final heyecanına kısa bir süre kala MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, tuttuğu takım ile sosyal medyayı salladı. İşte başta Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere birçok ünlü isim ve desteklediği takımlar.

MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

Neslihan Atagül - Beşiktaş

MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

Hadise - Galatasaray

MasterChef'in Mehmet Şef'i fanatik çıktı! Bakın hangi takımlıymış

Ozan Akbaba - Fenerbahçe

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