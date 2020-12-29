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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola yaşıyla şaşırttı! Meğer…

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola yaşıyla şaşırttı! Meğer…

Ezgi Mola Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle gündeme oturdu. Rol aldığı dizi ve tiyatro oyunlarıyla oyunculuktaki başarısını kanıtlayan ve paylaşımlarıyla sosyal medyada da fenomen haline gelen Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nda çok farklı bir rolle hayranlarının karşısına çıktı. Temizlik hastası ve saplantılı ahlak anlayışı olan Safiye karakterindeki başarısıyla tüm dikkatleri bir kez üzerine çeken Ezgi Mola'nın yaşı merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 16:25
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola yaşıyla şaşırttı! Meğer…

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakterindeki başarısıyla kendisine hayran bırakan Ezgi Mola, gündeme oturdu. Oyunculuğu yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola'nın yaşı merak konusu oldu.

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