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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle oyunculuğa adım atan ve başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Abdullah hakkında en çok edilen konulardan biri de boyu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:14
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah boyuyla merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ve birçok ünlü ismin boyu…

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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Kerem Bürsin – 179 CM

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Hande Erçel – 175 CM

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Hadise – 169 CM

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah herkesi şaşırttı!

Kaan Yıldırım – 180 CM

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