Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle oyunculuğa adım atan ve başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan güzel oyuncu herkesi şoke etti. İşte Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız hali...