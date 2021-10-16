Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine şarkıcı Ece Ronay, Erbil'i mahkemeye vermişti. Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil "Z kuşağının tuzağına düğtüğünü" söylemişti. Erbil, sosyal medya üzerinden mesaj attığı Ece Ronay'ın mesajlarını sosyal medyada yayınlayarak suç işlediğini ileri sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.İşte detaylar...