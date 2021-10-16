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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine şarkıcı Ece Ronay, Erbil'i mahkemeye vermişti. Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil "Z kuşağının tuzağına düğtüğünü" söylemişti. Erbil, sosyal medya üzerinden mesaj attığı Ece Ronay'ın mesajlarını sosyal medyada yayınlayarak suç işlediğini ileri sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:46
Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından ünlü şovmenle yaptığı özel yazışmaları yayınlamıştı.

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Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj yazmıştı. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.

Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

KORUMA KARARI ALDIRDI

Taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.

Mehmet Ali Erbil hamlesini yaptı! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir hamle de ünlü şovmenden geldi. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Erbil'in şikayetinin ardından Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil, yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ifade etti.

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