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Haberler Galeri Melisa Döngel'den cesur pozlar!

Melisa Döngel'den cesur pozlar!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, özel hayatı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla bir hayli dikkat çekiyor ve konuşuluyor. Güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:20
Melisa Döngel’den cesur pozlar!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Melisa Döngel, yine adından söz ettirdi.

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Melisa Döngel’den cesur pozlar!

Ünlü oyuncu Döngel, olay yaratan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Melisa Döngel’den cesur pozlar!

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Döngel, son olarak siyah kostümüyle kamera karşısına geçti.

Melisa Döngel’den cesur pozlar!

Siyah-beyaz çekildiği kareleri yayınlayan Döngel, büyük ilgi gördü.

Melisa Döngel’den cesur pozlar!

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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