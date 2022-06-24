Melisa Döngel’den cesur pozlar!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Melisa Döngel, yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Döngel, olay yaratan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Döngel, son olarak siyah kostümüyle kamera karşısına geçti. Siyah-beyaz çekildiği kareleri yayınlayan Döngel, büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları 'Siyah nasıl da yakışıyor aşkıma', 'Yeni gelmedik geri geldik' ve 'Bu ne güzellik' gibi yorumlarda bulundu.