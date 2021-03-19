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Menajerimi Ara'nın Feris’i milyonları şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi de ünlüymüş...
Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veren Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi...
Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 13:40Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 13:41
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Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi…