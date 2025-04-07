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Haberler Galeri Mert Ramazan Demir'in son hali sosyal medyayı salladı

Mert Ramazan Demir'in son hali sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, dizinin final yapmasının ardından vatani görevi için askere gidiyor. Hatay-İskenderun'da bedelli askerlik yapacak olan Demir, asker tıraşı oldu. Demir'in son hali sosyal medyada gündem olurken hayranlarından kimi çok beğendi kimi de hiç sevmedi.

HABER MERKEZİ

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Mert Ramazan Demir’in son hali sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gidiyor.

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Mert Ramazan Demir’in son hali sosyal medyayı salladı

Bedelli askerlik yapacak olan ünlü oyuncu, hazırlıklara başladı. Birliğine teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.

Mert Ramazan Demir’in son hali sosyal medyayı salladı

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Tıraş olduktan sonra çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem olan Mert Ramazan Demir'in kısa saçları hayranlarını ikiye böldü.

Mert Ramazan Demir’in son hali sosyal medyayı salladı

Bazıları ünlü ismin her halinin yakışıklı olduğunu düşünürken; bazıları da yeni imajını hiç beğenmedi.

Mert Ramazan Demir’in son hali sosyal medyayı salladı