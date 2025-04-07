Mert Ramazan Demir'in son hali sosyal medyayı salladı
Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, dizinin final yapmasının ardından vatani görevi için askere gidiyor. Hatay-İskenderun'da bedelli askerlik yapacak olan Demir, asker tıraşı oldu. Demir'in son hali sosyal medyada gündem olurken hayranlarından kimi çok beğendi kimi de hiç sevmedi.
HABER MERKEZİ
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Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay-İskenderun'a gidiyor.