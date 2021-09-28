Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

"Masumlar Apartmanı" dizisinin parlayan yıldızı ünlü oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık magazin dünyasında parmakla gösterilen çifte nazar değdi. Gözde çift, geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırdı. İhanet iddialarını da net bir dille yalanlayan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, son olarak Kadıköy'de bir araya geldi. Eski eşlerin buluşması hayranlarını heyecanlandırdı. Heyecanlandıran haberden detaylar...