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Haberler Galeri Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

"Masumlar Apartmanı" dizisinin parlayan yıldızı ünlü oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık magazin dünyasında parmakla gösterilen çifte nazar değdi. Gözde çift, geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırdı. İhanet iddialarını da net bir dille yalanlayan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, son olarak Kadıköy'de bir araya geldi. Eski eşlerin buluşması hayranlarını heyecanlandırdı. Heyecanlandıran haberden detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:41 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:46
Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (34) ile Gürhan Altundaşar (37) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

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Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, önceki gün Kadıköy'de bir araya geldi ve akşam saatlerini birlikte geçirdi.

Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

Dizdar'ın adı rol arkadaşı Uğur Uzunel'le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.

Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Dizdar 'ihanet' iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar buluştu

"Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..."

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