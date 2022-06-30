Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor ve oldukça konuşuluyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Tugay, son olarak takipçilerinin beğenisine sunduğu bahçe pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:41Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:03
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İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçiye sahip.