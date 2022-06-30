Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor ve oldukça konuşuluyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Tugay, son olarak takipçilerinin beğenisine sunduğu bahçe pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.