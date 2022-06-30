  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor ve oldukça konuşuluyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Tugay, son olarak takipçilerinin beğenisine sunduğu bahçe pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:03
Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçiye sahip.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram'da en çok takipçisi olan kadın oyunculardan biri...

Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Pozlarıyla takipçilerinden rekor sayıda beğeni ve yorum almaya devam eden Mine Tugay, süper mini elbisesiyle yine nefes kesti.

Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Tugay'ın sevenleri bu pozlara, "Parlıyorsun", "Muazzam enerji ve güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Mine Tugay paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan bahçe pozları...

  • SON DAKİKA