Mine Tugay’dan korkutan paylaşım!

Şimdilerde ekranlardan uzak duran oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bir hayli korkuttu. Güzel oyuncu, talihsiz bir kaza geçirdi. Mine Tugay takipçilerini, "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın" diyerek uyardı.
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 10:44Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:22
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Bir döneme damga vuran "Medcezir" dizisinde hayat verdiği 'Ender Serez' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.