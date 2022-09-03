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Haberler Galeri Mine Tugay'dan korkutan paylaşım!

Mine Tugay'dan korkutan paylaşım!

Şimdilerde ekranlardan uzak duran oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bir hayli korkuttu. Güzel oyuncu, talihsiz bir kaza geçirdi. Mine Tugay takipçilerini, "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın" diyerek uyardı.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:22
Mine Tugay’dan korkutan paylaşım!

Bir döneme damga vuran "Medcezir" dizisinde hayat verdiği 'Ender Serez' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

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Mine Tugay’dan korkutan paylaşım!

Hayranlarıyla Instagram hesabı üzerinden aktif olarak iletişimi sürdüren Mine Tugay, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.

Mine Tugay’dan korkutan paylaşım!

"SAKIN KASKSIZ KULLANMAYIN"

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi. Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, şunları dile getirdi:

Mine Tugay’dan korkutan paylaşım!

"Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın."

Mine Tugay’dan korkutan paylaşım!

Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

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