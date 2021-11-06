Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

"HOŞ GELDİN KIZIM, İYİ Kİ GELDİN"

Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ferhan Şensoy, minik kızı ile ilk paylaşımını yaptı. Müzisyen eşi ve bebeği ile objektiflere poz veren Şensoy, paylaşımına şu notu düştü:

"Pera tam iki aydır dünyamızı aydınlatıyor. Hayatımın en zor ve en güzel anlarını aynı anda göğüsleyebildiysem senin sayende canım sevgilim Cem Öget. İyi ki bu yolculuğa beraber çıkmışız. Hastanede o kadar karışık, o kadar yoğun duyguları bir arada yaşıyorduk ki, planladığımız fotoğraf çekimini yapamadık. Pera 20 günlükken sevgili Şengül Pallı evimize geldi ve harika fotoğraflarımız oldu. Hoş geldin kızım, iyi ki geldin."