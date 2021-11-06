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Haberler Galeri Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Ağustos ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babasının vefatının 6 gün sonra doğum yapmış ve kızını kucağına almıştı. Şensoy minik kızı ile ilk pozunu paylaştı. İşte Pera'dan ilk fotoğraf...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:45
Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos tarihinde sabaha karşı vefat etti.

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Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Şensoy'un vefatından altı gün sonra Müjgan Ferhan Şensoy, bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu, kızına Pera adını verdi.

Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera’nın yüzünü ilk kez gösterdi!

"HOŞ GELDİN KIZIM, İYİ Kİ GELDİN"

Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ferhan Şensoy, minik kızı ile ilk paylaşımını yaptı. Müzisyen eşi ve bebeği ile objektiflere poz veren Şensoy, paylaşımına şu notu düştü:

"Pera tam iki aydır dünyamızı aydınlatıyor. Hayatımın en zor ve en güzel anlarını aynı anda göğüsleyebildiysem senin sayende canım sevgilim Cem Öget. İyi ki bu yolculuğa beraber çıkmışız. Hastanede o kadar karışık, o kadar yoğun duyguları bir arada yaşıyorduk ki, planladığımız fotoğraf çekimini yapamadık. Pera 20 günlükken sevgili Şengül Pallı evimize geldi ve harika fotoğraflarımız oldu. Hoş geldin kızım, iyi ki geldin."

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