Neşesini kaybetmeyen kadın! Sihirli Annem’in Perihan Peri’si Gül Onat kanser tedavi sürecini anlattı

Usta oyuncu Gül Onat, 'Sihirli Annem' denilince akla gelen ilk isimlerden. O, çocukluk yıllarımızı süsleyen Perihan Peri'miz. 2023 yılında pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğünü açıklayan Onat, sağlık durumu hakkında yeni detayları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o açıklamalar...
2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarını mest etmişti.
Pankreas kanseriyle savaşan Gül Onat, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerini kullanarak takipçilerinden dua istediğini dile getirdi.
"ZOR BİR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIM" Son olarak kendisini paylaşarak sürecine dair detaylı açıklamalarda bulunan Gül Onat şunları söyledi:
"Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben?' demedim. Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım. Zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklarda nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür. Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı. Ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.
Bağırsağa 'PEMBİŞ', pankeasa 'PANKİ' adını takıp eğleniyorum. Onlarla dalga geçiyorum. Hatta doktorum 'Panki' ile konuşurken kulak misafiri olup köpeğiniz mi dedi. Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım. Demek bana da bulaşmış. Son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'Ben artık yavrulayamayacak mıyım?' diye dalga geçtim. Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin.
Her zorlukla dalga geçmeye bakın, hastalıklarla ilgili tabi. Yetmiş üç yaşında on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum.