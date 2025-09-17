Neşesini kaybetmeyen kadın! Sihirli Annem’in Perihan Peri’si Gül Onat kanser tedavi sürecini anlattı

"Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben?' demedim. Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım. Zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklarda nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim şükür. Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı. Ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.