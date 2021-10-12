Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde havalimanında romantik paylaşımlarda bulunarak "Sürprizli" notunu düşmüştü. Dubai'de bir otel açılışa katılan çiftten Atagül, derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı.