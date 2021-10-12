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Haberler Galeri Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde havalimanında romantik paylaşımlarda bulunarak "Sürprizli" notunu düşmüştü. Dubai'de bir otel açılışa katılan çiftten Atagül, derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:20
Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Geçtiğimiz haftasonu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile adeta havalimanında aşka gelmişti.

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Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Geçirgen bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile aşk pozunu "Sürprizli" notu ile paylaşmıştı.

Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Havalimanında romantik anlar yaşayan çift ardından Dubai'ye uçtu. Bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Neslihan Atagül şıklığı ile göz kamaştırdı.

Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Neslihan Atagül derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile "Dönüşü muhteşem oldu" dedirtti.

Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı

İşte Neslihan Atagül'ün derin bacak dekolteli beyaz elbisesi ile verdiği iddialı pozlar...

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