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Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde havalimanında romantik paylaşımlarda bulunarak "Sürprizli" notunu düşmüştü. Dubai'de bir otel açılışa katılan çiftten Atagül, derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı.
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 10:20
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Neslihan Atagül derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı
Geçtiğimiz haftasonu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile adeta havalimanında aşka gelmişti.