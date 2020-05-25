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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

Nugül Yeşilçay adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın özel yaşamı ile ilgli ortaya çıkan gerçekler, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Sevenleri internette Nurgül Yeşilçay'la ilgili yaşını, memleketini ve sevgilisini araştırıyor. Nurgül Yeşilçay'la ilgili bugün sosyal medyanın diline düşen bir olay okuyucular tarafından sıkça araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını gören vatandaşlar adeta küçük dilini yuttu. İşte sosyal medyada binlerce kez tıklanan Nurgül Yeşilçay'ın çocukları...

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:36
Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

Nurgül Yeşilçay son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun aşk hayatı sevenleri tarafından merakla takip edilirken, Nurgül Yeşilçay çocuklarıyla yine olay oldu. Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını gören vatandaşlar adeta donup kalıyor.

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Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

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Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

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Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

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