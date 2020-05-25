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Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını görenler donup kaldı!

Nugül Yeşilçay adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın özel yaşamı ile ilgli ortaya çıkan gerçekler, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Sevenleri internette Nurgül Yeşilçay'la ilgili yaşını, memleketini ve sevgilisini araştırıyor. Nurgül Yeşilçay'la ilgili bugün sosyal medyanın diline düşen bir olay okuyucular tarafından sıkça araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın çocuklarını gören vatandaşlar adeta küçük dilini yuttu. İşte sosyal medyada binlerce kez tıklanan Nurgül Yeşilçay'ın çocukları...

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





