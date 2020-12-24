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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen haline geldi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu merak konusu oldu. Yeşilçay'ınn oğlu ile olan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutuan Nurgül Yeşilçay hayranları, "Oğlun boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:21 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:23
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, oğlu ile magazin dünyasını salladı. Nurgül Yeşilçay'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Gülperi dizisinin eski yıldızı Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

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Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

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