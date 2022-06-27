Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç iki yıldır süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda resmiyete dökeceklerini duyurmuş ve hazırlık yapmaya başlamıştı. Ünlü çift, dün evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.