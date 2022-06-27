Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç iki yıldır süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda resmiyete dökeceklerini duyurmuş ve hazırlık yapmaya başlamıştı. Ünlü çift, dün evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 08:57Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
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Demet Özdemir, Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Çift, dün ilk adımı attı.