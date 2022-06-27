  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç iki yıldır süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda resmiyete dökeceklerini duyurmuş ve hazırlık yapmaya başlamıştı. Ünlü çift, dün evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Demet Özdemir, Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Çift, dün ilk adımı attı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Hem kız isteme merasimi gerçekleşti, hem de nişan yüzükleri takıldı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

'BENCE MÜKEMMEL BİR KARIŞIM'

Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç'un "Bence mükemmel bir karışım" sözü sosyal medyayı salladı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Yaz sonu düğün var. Oğuzhan Koç bir gün önce "İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik" demişti.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımı attı

Demet Özdemir üç elbise giydi.

  • SON DAKİKA