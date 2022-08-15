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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı. Düğün hazrılıkları devam eden ünlü çiftin, nikah davetiyeleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, şimdilerde düğün telaşı yaşıyor.

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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Her fırsatta net bir tarih vermekten kaçınan çift, resmi düğün tarihini duyurmuştu.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün davetiyesi ortaya çıktı

26 AĞUSTOS'TA EVLENECEKLER!

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta evleneceklerini açıklamıştı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Ağustos ayının son günlerinde nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün davetiyesi ortaya çıktı

Nişan hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markanın saatini Oğuzhan Koç'a hediye ettiği konuşulan Demet Özdemir'e, müstakbel eşinden karşılık geliyor.

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