Önce ihanet şimdi de taciz iddiası! Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay’a şok suçlama

'BANA FANTEZİ İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ'

İşte Tuğçe Aral'ın ortalığı karıştıracak şok iddiaları:

"O kişi sonradan kaybolan mesaj moduna aldı. Ve oradan bana iğrenç fantezi içerikli mesajlar göndermeye başladı. Bunu eşi hamileyken de yaptı, çocuğu doğduktan sonra da. Bir süre devam etti. Dayanamayıp onu engelledim. Hiç yakınlaşmadık. O dönem eşine ve bebeğine zarar gelmesin diye sustum. Elimde attığı mesajlar ve ekran görüntüleri var."