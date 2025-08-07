Önce ihanet şimdi de taciz iddiası! Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay'a şok suçlama
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı konuşulurken çiftlerden peş peşe fotoğraf paylaşımları gelmişti. Şimdi de manken Tuğçe Aral'dan Berk Oktay'a taciz suçlaması geldi. İşte çok konuşulacak o açıklamalar...
Yıllar önce yayınlanan Savaşçı dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022 yılında evlendi. 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftin evliliğinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Söylentilerin ardından Oktay'dan açıklama geldi.
Posta'nın haberine göre, sosyal medya hesaplarından sık sık aile pozlarını yayınlayarak mutluluklarını dile getiren ünlü çiftin evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü. Çiftin krizleri çözemeyerek boşanma kararı aldığı da sosyal medyada gündem oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy'un söylentilerin ardından Berk Oktay'ı takipten çıkarması söylentileri iyice güçlendirdi.
'ŞÜKÜR SEBEBİM AİLEM'
Boşanma iddiasıyla gündem olan Berk Oktay'dan açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabından eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi yayınlayan Oktay, "Şükür sebebim ailem" notunu yazdı. Berk Oktay'ın bu paylaşımı boşanma iddialarına yalanlama olarak yorumlandı. Ayrıca Berk Oktay'ın ardından Yıldız Çağrı Atiksoy da aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kalp emojisi ile paylaştı.
BOŞANMA İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?
Berk Oktay'ın 'Harman Yeri' dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiasından sonra Yıldız Çağrı Atiksoy'la boşanacakları gündeme geldi.
'KONUŞMAMAM İÇİN HER YERDEN ARIYORLAR'
Bir yandan boşanma iddiası konuşulurken aynı saatlerde manken sunucu Tuğçe Aral bomba açıklamalar yaptı. Berk Oktay'ın kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini söyledi. "Konuşmamam için her yerden arıyorlar. Benim susmam, yapılan terbiyesizliği örtmez. Kimse kimsenin durduk yere yuvasının yıkılmasını istemez. Yuvayı da sadece dişi kuş yapmaz. Biz spor salonunda tanıştık. İlk başta beni Instagram'dan takibe almıştı. Hikayelerime alev emojileri atıyordu" dedi.
"O kişi sonradan kaybolan mesaj moduna aldı. Ve oradan bana iğrenç fantezi içerikli mesajlar göndermeye başladı. Bunu eşi hamileyken de yaptı, çocuğu doğduktan sonra da. Bir süre devam etti. Dayanamayıp onu engelledim. Hiç yakınlaşmadık. O dönem eşine ve bebeğine zarar gelmesin diye sustum. Elimde attığı mesajlar ve ekran görüntüleri var."