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Haberler Galeri Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

Fragmanları ile büyük merak uyandıran, her bölümüyle izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen 'Yalnız Kurt'un yapımcılığını üstlenen televizyonun duayen ismi Osman Sınav, merak edilen ve tüm bilinmeyenleri anlattı. Osman Sınav,"Özgürce düşünmeyi kapatmak için faşist damgasını yapıştırıyorlar. Tam da bu damgalama tavrı faşizmdir. Herkes özgürce düşünmeli ve fikirlerini söylemeli." ifadelerini kullanırken, dizi için de "Ezber bozan işler yapmaya çalıştım hep, bu dizi de böyle değerlendirilmeli. Bugüne kadar yaptığım her işte yerli olmaya ve kültür genlerimizden beslenmeye çalışıyorum. Reyting almak için dizi yapmam." dedi.

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 09:46 Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:53
Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Benim durduğum yer belli, yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor" diyen Sınav, PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan ilk diziyi kendisinin yaptığını söyledi. "Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu" diyen Sınav, 'Yalnız Kurt' için 40 yıllık meslek hayatımda ilk defa entelektüel kesimden bu kadar çok geri dönüş aldım' diye konuştu.

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Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

Atv ekranlarında yayınlanan 'Yalnız Kurt' büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dizide yer alan PKK ve Öcalan sahnesi, sosyal medyada gündem oldu. 'PKK'yı eleştirmek yerine olumlayan sahneler var' diyenler bile oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Bu iddialara ancak gülerim. Benim durduğum yer belli. Yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor. PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan diziyi ilk ben yaptım. Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu.
Yalnız Kurt'u eleştirenler sadece sahnelere bakarak yapmasın bunu, tümünü izleyip yorumda bulunsunlar. Dizimiz zaten devletimizin terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. O yüzden bu eleştirileri ciddiye almıyorum.

Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

'Yalnız Kurt' ile ilgili nasıl dönüşler alıyorsunuz?

40 yıllık meslek hayatımda ilk defa entelektüel kesimden bu kadar çok geri dönüş aldım. Çok güzel tepkiler geliyor. Yakın Türkiye tarihi üzerine kafa yoran seyircilerimiz var. İyi ki böyle bir projeyi hayata geçirdim diyorum. Ezber bozan işler yapmaya çalıştım hep, bu dizi de böyle değerlendirilmeli. Bugüne kadar yaptığım her işte yerli olmaya ve kültür genlerimizden beslenmeye çalışıyorum. Reyting almak için dizi yapmam. Shakespeare diyor ki; 'Tiyatrodan anlamayan kalabalıklara oynamaktansa, anlayan üç kişiye oynamayı tercih ederim'. Benim için de öyle.

Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

DEVRİMCİ İŞLER YAPTIM'

'Yalnız Kurt' NATO'ya karşı da net bir duruş sergiliyor. Siz bu açıdan neler söylemek istersiniz?

Her zaman anti-emperyalist, milliyetçi tavır içinde oldum. 'Yalnız Kurt' da anti-emperyalist tavrımın en yüksek dozda olanıdır.

Sanat dünyasının büyük bir çoğunluğu solcu kesimden oluşuyor...

Ben, solcuyum diyen kesimden çok daha devrimci biriyim. Çok daha devrimci işler yaptım. 'Uzun Hikaye' filmimin Strasbourg'daki gösterimden sonra ekiple yemeğe gittik. Çok sevdiğim arkadaşım Reis bana, 'Abi, biz sosyalist sinemacılar olarak hiçbirimiz böyle güler yüzlü bir sosyalist karakterin filmini yapamadık.

Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

Bunu yapmak da bir faşist olarak sana düştü' dedi. Ben de 'Ne güzel Reis, demek ki ben sizden daha devrimciyim' dedim. Yalnız Kurt'ta Uğur Mumcu, Gaffar Okan hikayesini yaptım. Hrant Dink'i de yapacağım. Bence bu isimler Türkiye'nin yalnız kurtlarıdır. Bu ideolojik bir söylem değil, Türkiye'nin kaderiyle ilgili. Günümüzde Türkiye artık bağımsız olmayı seçti ve tam bağımsızlık yolunda da gidiyor, buradan da dönmeyecek. 7'den 70'e bunun farkındayız.

Milliyetçiliği faşist olarak algılayan bir kesim de var. Düşünceleriniz neler?

Ben milliyetçi biriyim. Milliyetçilere faşist diyenlerin bence kendileri faşisttir. Özgürce düşünmeyi kapatmak için faşist damgasını yapıştırıyorlar. Tam da bu damgalama tavrı faşizmdir. Herkes özgürce düşünmeli ve fikirlerini söylemeli.

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