Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

Fragmanları ile büyük merak uyandıran, her bölümüyle izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen 'Yalnız Kurt'un yapımcılığını üstlenen televizyonun duayen ismi Osman Sınav, merak edilen ve tüm bilinmeyenleri anlattı. Osman Sınav,"Özgürce düşünmeyi kapatmak için faşist damgasını yapıştırıyorlar. Tam da bu damgalama tavrı faşizmdir. Herkes özgürce düşünmeli ve fikirlerini söylemeli." ifadelerini kullanırken, dizi için de "Ezber bozan işler yapmaya çalıştım hep, bu dizi de böyle değerlendirilmeli. Bugüne kadar yaptığım her işte yerli olmaya ve kültür genlerimizden beslenmeye çalışıyorum. Reyting almak için dizi yapmam." dedi.