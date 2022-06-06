Osman Sınav: Reyting almak için dizi yapmam!

DEVRİMCİ İŞLER YAPTIM'



'Yalnız Kurt' NATO'ya karşı da net bir duruş sergiliyor. Siz bu açıdan neler söylemek istersiniz?



Her zaman anti-emperyalist, milliyetçi tavır içinde oldum. 'Yalnız Kurt' da anti-emperyalist tavrımın en yüksek dozda olanıdır.

Sanat dünyasının büyük bir çoğunluğu solcu kesimden oluşuyor...



Ben, solcuyum diyen kesimden çok daha devrimci biriyim. Çok daha devrimci işler yaptım. 'Uzun Hikaye' filmimin Strasbourg'daki gösterimden sonra ekiple yemeğe gittik. Çok sevdiğim arkadaşım Reis bana, 'Abi, biz sosyalist sinemacılar olarak hiçbirimiz böyle güler yüzlü bir sosyalist karakterin filmini yapamadık.