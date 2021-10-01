Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, son olarak 'Cam Tavanlar' dizisindeki partneri Bensu Soral ile anılmıştı. Samimi görüntüleri çıkan ikilinin görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Kubilay Aka, dün akşam Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte son aldığı dizinin final yemeğine katıldı. Gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada oldukça tepki çekti. İşte Kubilay Aka'nın o sözleri…