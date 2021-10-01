  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Oyuncu Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler!

Oyuncu Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, son olarak 'Cam Tavanlar' dizisindeki partneri Bensu Soral ile anılmıştı. Samimi görüntüleri çıkan ikilinin görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Kubilay Aka, dün akşam Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte son aldığı dizinin final yemeğine katıldı. Gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada oldukça tepki çekti. İşte Kubilay Aka'nın o sözleri…

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 12:08
Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

Oyuncu Kubilay Aka, dün akşam; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol aldığı dizinin hayran buluşmasına katıldı. Konukların kendilerine gelen soruları yanıtladığı geceye Aka'nın sözleri damga vurdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu'nun katıldığı dijital canlı yayında Aka'nın sözleri dikkat çekti.

Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

"ÖZÜR DİLER MİSİN?" SORUSUNA OLAY YANIT

Sunuculuğunu Geveze'nin yaptığı gecede konuklar, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Oyunculardan Kubilay Aka'ya sorulan "özür diler misin?" sorusu dikkat çekti.

Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

"MİNNET ETMEYE GEREK DUYMUYORUM"

Genç oyuncu, bu soruya: "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" yanıtın verdi.

Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Özür dilemeyi doğru bulmadığını dile getiren oyuncu Kubilay Aka'nın sözlerine, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Güzel oyuncu Melisa Döngel 4 aylık aşkı Deniz Şahin’den ayrıldı
Güzel oyuncu Melisa Döngel 4 aylık aşkı Deniz Şahin'den ayrıldı