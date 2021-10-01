Oyuncu Kubilay Aka’dan tepki çeken sözler!

"MİNNET ETMEYE GEREK DUYMUYORUM"

Genç oyuncu, bu soruya: "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" yanıtın verdi.