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Haberler Galeri Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini iddia eden sevgilisi Deniz Bulutsuz, mahkemeye giderek şikayetçi olmuştu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılırken, Güven'in şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada ikinci duruşma gerçekleşti ve tanıklar dinlendi. Bulutsuz'un tanıklığını yapan iş ortağı Erdem Lütfü Oraylı, "Deniz titriyor, ağlıyordu 'Ozan beni öldürecek' diyordu." ifadelerini kullandı. Ozan Güven'in tanıkları ise durumu reddetti. İşte davaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 16:45 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 16:56
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini ileri süren Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Güven, kendisinin de darp edildiğini iddia ederek karşı şikayette bulunmuş, Bulutsuz hakkında da 1 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi.

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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

'HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM' DEMİŞTİ

Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı. Taraflar uzlaşma bürosunda uzlaşamayınca Deniz Bulutsuz hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Deniz Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

BULUTSUZ DURUŞMAYA GELDİ

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in hem sanık hem müşteki sıfatında yer aldığı Deniz Bulutsuz ile arasındaki dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya Deniz Bulutsuz avukatları ve ailesi ile birlikte katılım sağladı. Ozan Güven'in avukatları katıldı. Davada tanıklar dinlendi.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

"KIYAFETİ KAN OLMUŞTU, 'OZAN BENİ ÖLDÜRECEK' DİYORDU"

Bulutsuz'un iş ortağı Erdem Lütfü Oraylı, "Deniz'in yakın arkadaşı ve iş ortağıyım. Aldığımız bir işi kutlamak için Deniz, Ozan ve ben üçümüz yemeğe gittik. Keyifli bir geceydi gözüme takılan tek şey, Ozan Güven'in ara sıra birlikte çalıştığım fotoğrafçı için, 'Avucum içiyle tokatlayasım geliyor' dediği sözleri.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

Beni eve bırakmadan önce Güven, Ramazan isimli arkadaşına uğrayacağını söylediler. Sabaha karşı 04.00 sularında Deniz aradı sesi ağlamaklıydı. 'Ozan'la tartıştık' dedi. Daha öncede tartıştıklarından birbirlerine fiziki zarar vereceğini düşünmedim.

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