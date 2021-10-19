Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi

Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini iddia eden sevgilisi Deniz Bulutsuz, mahkemeye giderek şikayetçi olmuştu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılırken, Güven'in şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada ikinci duruşma gerçekleşti ve tanıklar dinlendi. Bulutsuz'un tanıklığını yapan iş ortağı Erdem Lütfü Oraylı, "Deniz titriyor, ağlıyordu 'Ozan beni öldürecek' diyordu." ifadelerini kullandı. Ozan Güven'in tanıkları ise durumu reddetti. İşte davaya ilişkin detaylar...