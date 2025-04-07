Özcan Deniz ailesini tamamen sildi: Bayramda annemi aramadım

Önceki gün eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'le İstinyePark'ta görüntülenen Özcan Deniz'e abisiyle ilgili yaptığı "Bana ihanet etti" açıklaması soruldu. Şarkıcı, "Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum. Her şey yargıda, artık konuşmanın bir anlamı yok" dedi.