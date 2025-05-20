Özcan Deniz ile kardeşi arasında sular durulmuyor: Kiralık villa krizi!

Ben olay yerine zaten gitmedim. Benim hakkımda konuşup emlakçı ve diğer şahıslara rezil eden, benim sahibi olduğum şirketin mülkiyetine benim ve kimsenin girmesine izin vermeyen kardeşim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."